Alla Croce Azzurra nuova ambulanza con le donazioni

Un nuovo mezzo di soccorso va ad arricchire il parco in dotazione alla Croce Azzurra di Vigevano. Si tratta di un’ambulanza attrezzata per il primo soccorso. L’acquisto dei mezzi, cui si somma anche quello di due barelle, è stato possibile grazie al contributo del 5 per mille offerto dalla cittadinanza, alle donazioni da parte degli Ultrà del Basket (la Croce Azzurra da anni si occupa di garantire il soccorso all’interno del Palasport ducale) e da diverse raccolte fondi avviate in occasione di tanti eventi come la giornata dedicata ai Bersaglieri e la gara podistica Run for Women organizzata la scorsa settimana dal gruppo Buccella Runners.

Il mezzo è stato dedicato a Davide Colamarco, storico sostenitore della Nuova Pallacanestro Vigevano prematuramente scomparso la scorsa estate. La nuova ambulanza va ad aggiungersi alle cinque già in dotazione all’associazione, che può contare anche su una Panda e un Doblò per disabili. La Croce Azzurra di Vigevano, che festeggerà i 55 anni di attività con un evento in piazza Ducale il 1° dicembre, conta 11 dipendenti e 85 volontari attivi.

U.Z.