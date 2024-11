Alcol a un minorenne. Bar chiuso per cinque giorni

Ha servito alcolici a un minorenne che poi si è sentito male ed è stato portato al San Matteo. L’episodio si è verificato in ottobre, ma ieri nell’ambito delle operazioni volte a contrastare il fenomeno della “malamovida“, con particolare attenzione all’abuso di alcolici, anche da parte di minorenni, il questore Nicola Falvella ha disposto la chiusura dell’esercizio per cinque giorni, da oggi a mercoledì 27. Parallelamente la squadra amministrativa della questura di Pavia ha sanzionato tre minimarket cittadini per aver venduto bevande alcoliche dopo le ore 24. Inoltre, un altro esercizio pubblico è stato multato per aver diffuso musica ad alto volume, contravvenendo all’ordinanza sindacale del 7 luglio 2015. A Vigevano, invece, nella notte tra mercoledì e giovedì i ladri hanno preso di mira il bar “Il muretto“ di via Di Vittorio. Dopo aver forzato la porta d’ingresso i soliti ignoti sono entrati e hanno arraffato generi alimentari che solitamente vengono venduti in un bar come snack e patatine, oltre a circa 100 euro che erano stati lasciati come fondo cassa. I carabinieri hanno avviato le indagini. M.M.