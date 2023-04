Il Renate perde solidità e affonda a Mantova

di Roberto Sanvito

Il Renate crolla verticalmente nel secondo tempo sotto i colpi del Mantova e di Riccardo Bocalon che con una doppietta affonda i nerazzurri, passati in vantaggio a inizio ripresa grazie a Sorrentino.

L’ultimo segnale di vita della squadra di Dossena che poi, chissà perché, si impaurisce, si rintana nella sua metà campo, offre il fianco alla squadra di casa che trascinata da 6mila tifosi del Martelli segna tre volte in una dozzina di minuti, resta in corsa per provare a salvarsi e mette ancora a nudo i problemi di solidità del Renate di questo finale di stagione. Nemmeno la difesa a tre (o a cinque che dir si voglia) questa volta regge l’impeto degli avversari, più affamati, più desiderosi di punti rispetto un Renate che si spegne alla distanza e che ora, dopo questa seconda sconfitta di fila, mette ancora di più a rischio la qualificazione ai playoff.

Cronaca. Nel primo tempo le occasioni più importanti sono di marca nerazzurra. Gli ospiti colpiscono “inavvertitamente” anche una traversa, Nelli sbaglia la misura di un traversone, la traiettoria supera Tosi e il pallone si stampa sulla parte superiore del legno. Sette minuti più tardi Bocalon colpisce di testa, indirizza bene ma non mira la porta. Al minuto 36 l’opportunità forse più chiara da gol. La produce il Renate con Sorrentino che scatta a sinistra, arriva fino alla linea di fondo, risale col destro e calcia secco verso il primo palo, ma lo scatto felino di Tosi evita al Mantova di andare sotto. Al primo affondo della ripresa il Renate sblocca il punteggio. Nelli invita alla corsa Possenti (foto) che si beve una quarantina di metri sulla corsia mancina, il pallone dentro passa in mezzo a due difensori mantovani e Sorrentino, con un pizzico di fortuna, insacca. Poi solo ed esclusivamente Mantova che ci crede e viene meritatamente premiato al minuto 81’ con la zampata sottomisura di Mensah. Un minuto dopo inizia il Bocalon show, anche per lui deviazione nell’area piccola sugli sviluppi di corner. Renate devastato, lo affossa ancora Bocalon al 93’.