Folgore Caratese spuntatissima A Varese match-clou in emergenza

A Varese senza Barazzetta squalificato due turni (lo rivedremo in campo all’ultima giornata contro la Caronnese) e Hyka che ha svolto il primo allenamento con il resto del gruppo dopo dieci giorni di inattività solo ieri durante la rifinitura e nemmeno dall’inizio alla fine. Melosi lo porterà in panchina e valuterà in corso d’opera se rischiarlo, magari nell’ultima mezz’ora.

Folgore Caratese spuntatissima nello scontro diretto per la salvezza sul campo di quella che rappresenta la più grossa delusione del girone B di serie D, risollevatasi solamente nelle ultimissime giornate da una retrocessione quasi certa. I biancorossi di mister Porro hanno totalizzato sette punti nelle ultime tre partite e stretto la “forbice” playout che solo fino a un paio di settimane fa li condannava all’Eccellenza. Ora stanno bene e potranno contare sul fattore campo per allungare la striscia. "Ma io resto fiducioso anche per come ho visto la squadra in questi giorni di allenamento. Ovviamente abbiamo preparato qualcosa di alternativo vista la contemporanea assenza di Barazzetta e Hyka dall’inizio. Vogliamo essere sereni, inutile mettere ulteriori pressioni a quelle che già potrebbero esserci a una squadra giovane come la nostra" dice Melosi. Nelle fila del Varese il grande assente dell’ultima ora potrebbe essere l’attaccante Rossini, bloccatosi nell’ultimo allenamento.

Ro.San.