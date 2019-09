Varedo (Monza e Brianza), 10 settembre 2019 - Grave incidente nella tarda serata di oggi, lunedì 9 settembre, a Varedo. Un pedone di 50 anni è stato trasportato in coma all'ospedale Niguarda di Milano. Coinvolta una vettura. Il fatto è accaduto intorno alle 19.20 di oggi in via Pastrengo, nei pressi di un supermercato. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri di Varedo. Il 50enne ha riportato traumi alla testa, a un occhio e alla trachea ed è stato portato via in codice rosso dal personale del 118.

