Una festa di sport e inclusività. Inaugurato il campo da calcio

Un’iniziativa che mostra il calcio come strumento di inclusione e integrazione. Una partita per tenere a battesimo il nuovo terreno di gioco appena realizzato in paese e far capire concretamente come lo sport possa migliorare la vita. È l’esperienza andata in scena sabato pomeriggio a Sovico, dove il Comune, per inaugurare il nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica completamente rifatto all’interno del centro sportivo di via Santa Caterina da Siena, ha voluto proporre un evento particolare: a calcare il terreno, assieme a una squadra del Gso-Gruppo sportivo oratoriano Sovico, è stata chiamata la formazione degli Insuperabili, società e scuola calcio che lavora con persone con disabilità e che ha come testimonial l’ex capitano della Juventus e difensore della Nazionale Giorgio Chiellini.

Le scuole calcio Insuperabili sono rivolte a ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo-emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale: qui lo sport viene vissuto come attività di socializzazione e integrazione, uno strumento per superare i pregiudizi e sostituirli con l’inclusione. Oggi la onlus Insuperabili conta 17 sedi in tutta Italia e più di 700 atleti. La cerimonia di sabato è stata pure l’occasione per la consegna da parte dell’Amministrazione del premio “Sportivo dell’anno” alla campionessa di equitazione Sara Aliprandi e del premio “Una vita per lo sport” ad Andrea Paleari, che pratica sport da trent’anni, partito col calcio e passato alla mountain bike, all’alpinismo e al motorally.