Un viaggio a 360 gradi

Per la prima volta Ville Aperte in Brianza promuove anche le eccellenze agroalimentari del territorio. Visite guidate con degustazione allo storico salumificio Marco d’Oggiono di proprietà degli Spreafico, origini che affondano le radici a fine Ottocento, inizio Novecento con la nascita a Lecco di un’attività che dal 1945 a oggi si è trasferita nel centro della provincia vicina. Nel 1999 il loro prosciutto fu premiato come “prodotto tradizionale lombardo“. Un tassello di pregio del puzzle “Connettere, visitare, osservare e imparare“ della rassegna racchiuse per il 2025 nell’acronimo “ConVoi“. Ed è proprio il pubblico, artefice del successo dell’evento, che Luca Santambrogio, presidente della Provincia "ringrazia per le emozioni" regalate.