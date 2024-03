Un luogo dove vivere accogliere e crescere. La “Casa“ dei bambini

Una storia surreale in cui un adulto e un bambino si incontrano, cominciano a conoscersi e costruiscono quella che piano piano diventa una casa, vista come un luogo in cui stare, ripararsi, vivere e condividere esperienze, ma anche uno spazio in cui accogliere l’altro, che cambia mentre anche noi cambiamo, da cui partire alla scoperta del mondo e a cui tornare ogni volta. È lo spettacolo teatrale per bambini dal titolo “Casa“, che verrà portato in scena domenica alle 16.30 nell’auditorium della biblioteca di Vimercate dagli attori Andrea Buzzetti e Carlotta Zini della compagnia bolognese La Baracca Testoni Ragazzi, nell’ambito della rassegna “Piccino Picciò“ curata da delleAli Teatro. Biglietto d’ingresso 7 euro, prenotazione obbligatoria su www.delleali.it.

F.L.