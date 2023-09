Un centro cottura da 3mila pasti. Servirà scuole e centri anziani

Da una vecchia scuola in disuso bisognosa di interventi di bonifica a un nuovo e moderno centro cottura in grado di soddisfare le esigenze di tutte le scuole della città ma anche la fornitura di pasti a domicilio e renderà disponibile anche un ristorante self-service aperto al pubblico. Taglio del nastro ieri per il nuovo centro cottura Sodexo di via Buozzi, pronto a sfornare oltre 3.000 pasti al giorno per garantire il servizio mensa alle 17 scuole del Comune. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune e Sodexo Italia, che qui gestisce la refezione scolastica da quasi 40 anni. Il nuovo centro cottura, che ha una ampiezza di circa 800 m², è dotato di apparecchiature ed elettrodomestici di ultima generazione a elevata efficienza energetica e un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Ha inoltre un rivestimento con isolamento di 15 cm contro la dispersione termica e serramenti basso emissivi ad elevato potere termo e fonoisolante. Inoltre, davanti alla struttura è stato realizzato un parcheggio permeabile che grazie a un invaso con capacità di circa 40 mila litri raccoglie l’acqua piovana all’interno di cisterne che gradualmente vanno a permeare il terreno senza intasare la fognatura pubblica. In più è stata creata una "fossa di separazione grassi" di circa 40 metri cubi di raccolta di acqua, che permette di trattare le acque prima di essere espulse. Dal centro cottura saranno erogati anche i pasti a domicilio per gli anziani e per il centro diurno comunale, ma la novità più importante sarà l’apertura del nuovo ristorante pubblico in modalità self-service con 50 posti a sedere.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Limbiate Antonio Romeo, il parroco don Gianluca Romanò e Agusto Pallavicini, responsabile area di Sodexo Italia. "Sono molto soddisfatto del lavoro svolto che rappresenta un ottimo esempio di ciò che può essere realizzato grazie al lavoro in sinergia tra pubblico e privato" ha detto il sindaco Romeo, sottolineando i tre obiettivi raggiunti: "un centro cottura adeguato alle esigenze della città e progettato con attenzione alla salvaguardia dell’ambiente, una sala self-service aperta al pubblico, la riqualificazione e la bonifica dall’amianto di un’area rimasta inutilizzata per diversi anni". A questo si aggiunge la possibilità, attesa da tempo, di ampliare la scuola primaria Gianni Rodari.