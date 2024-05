Umberto “Umby“ Radaelli, il pescatore poeta continua a vincere

Passano gli anni, ma è sempre una gran “lenza“. Lo ha ribadito anche nella prima tappa del campionato sociale del Gruppo Pescatori Villasanta, fondato nel 1945. Umberto Radaelli, 76 anni, si è infatti aggiudicato, in coppia con Angelo Perri, la prova che inaugura la competizione. Radaelli, socio del Gruppo da 40 anni, ha tenuto a bada la concorrenza nella gara disputata ai laghi Mella a Poncarale, in provincia di Brescia. “Umby“, del resto, con la canna se l’è sempre cavata piuttosto bene. Per anni è stato un agonista di buon livello. Ha più volte gareggiato nei campionati italiani a box, una competizione che prevedeva la partecipazione di una formazione composta da quattro elementi. Ha vinto, tra l’altro, 15 titoli sociali e due campionati villasantesi. Da ragazzo aveva iniziato a pescare proprio a Villasanta, nella roggia Ghiringhella, poi interrata. "Allora - ricorda - la mia famiglia abitava alla Cascina Dossello. La roggia passava nei paraggi. E poi andavo sul Lambro con mio fratello Dario, a San Giorgio. Il fiume era pescosissimo". "Con papà Enrico - aggiunge - andavano a pescare sull’Adda a Rivolta. Il tragitto lo facevano con il motorino Mosquito. Certe volte, al ritorno, mi addormentavo, ma restavo aggrappato a mio padre".

Da una decina d’anni si è scoperto anche poeta. E le giornate trascorse pescando gli hanno fornito pure lo spunto per alcune di queste opere, tutte in dialetto. "Qualche tempo fa - conclude - una poesia dedicata a questi ricordi giovanili l’ho letta in pubblico. Ma mi sono dovuto fermare, mi stavo emozionando troppo".

Gianni Gresio