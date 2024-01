Ragazzi speciali poliziotti per un giorno

Una giornata da poliziotti. La Questura di Monza e della Brianza ha aperto le proprie porte alle ragazze e ai ragazzi speciali dell’Istituto Professionale per i Servizi “Olivetti” di Monza, per un incontro formativo sul tema della legalità e in particolare sulle regole di sicurezza dell’ambiente stradale, oltre che per far conoscere loro il mondo della polizia da vicino.

La giornata, ieri dalle 9.30 alle 12, ha avuto inizio con il trasporto dalla loro scuola agli Uffici di via Montevecchia a bordo del pullman del III Reparto Mobile di Milano. Arrivati in Questura sono stati accolti dagli operatori dell’Ufficio di Gabinetto e dai volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Gli ospiti sono stati guidati in un percorso tematico e interattivo attraverso la visione del video “Esserci sempre….” e di un video dell’agente speciale Kyra, il cane poliziotto in servizio a Malpensa. Dopo una lezione sul Codice della Strada, di grande impatto sono stati i video dei “crash test”, da cui hanno potuto vedere da vicino i pericoli che si corrono quando non si allacciano le cinture di sicurezza.

Una lezione con la Polizia Scientifica ha dato prova di come viene ricercata e repertata un’impronta digitale, attraverso quelle che dai poliziotti vengono chiamate “polveri magiche”.

In chiusura i ragazzi sono saliti sulla Pantera della polizia e hanno visitato la Centrale Operativa della Questura e hanno salutato in coro, tramite la radio, i poliziotti delle volanti sul territorio in quel momento. L’iniziativa mirava a rimarcare la vicinanza della polizia ai cittadini, rafforzando il senso di “inclusione”, “prossimità” e “solidarietà” che ogni giorno gli agenti tentano di trasmettere.

Da.Cr.