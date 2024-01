Raccolta fondi in aiuto della sala razziata a Natale

Una raccolta fondi per rimettere in piedi la sala prove dopo il furto di Natale. Il Centro giovanile Sulè di Agate lancia la campagna della piattaforma Gofundme e l’appello: "Nonostante la brutta sorpresa, siamo rimasti stupiti dalla vicinanza e dalla reazione che l’episodio ha suscitato", spiegano i ragazzi che chiedono a tutti di concretizzare "con una donazione a portata delle proprie tasche", destinando alla rinascita "anche una piccola somma", per coprire tutto servono 3mila 500 euro. Nella razzia erano spariti casse, sintetizzatore, testate per chitarre, attrezzature utilizzate a prezzi politici dalle band brianzole. Dopo l’amara scoperta i responsabili della struttura si erano rivolti ai ladri inutilmente. Chi non volesse portare a termine l’operazione on-line può scrivere una e-mail all’indirizzo info@centrosule.org.