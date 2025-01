Pessime condizioni igieniche. Chiuso un panificio irregolare

Condizioni igieniche precarie, chiuso un panificio. Esito dei controlli serrati effettuati dagli agenti della polizia locale, che hanno messo a segno due operazioni fondamentali per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Alle 13.30 di mercoledì, gli agenti insieme al personale dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) hanno disposto la chiusura immediata di un panificio nel quartiere S. Albino. Le verifiche hanno evidenziato condizioni igienico-sanitarie estremamente gravi, tali da rappresentare un rischio per la salute pubblica. Ed è stato dato anche un colpo all’illegalità ambientale: fermato un trasporto illecito di rifiuti. Poco dopo infatti, alle 14.15, lal quartiere S. Rocco un autocarro carico di rifiuti ferrosi trasportati illegalmente è stato fermato durante un controllo. I due occupanti, privi di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, sono stati denunciati. Sequestrati il mezzo e il carico, mentre sono stati elevati numerosi verbali per violazioni al Codice della Strada.

Da.Cr.