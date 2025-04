Accusato di sevizie agli animali: ritrovato

Irreperibile dopo le denunce per sevizie e crudeltà sugli animali, è stato trovato dalla Polizia provinciale ad una manifestazione canina a Limbiate. Domenica scorsa, una delegazione della Polizia provinciale di Monza e Brianza era ospite alla manifestazione canina allestita nel cortile di Villa Mella per una dimostrazione con cani antidroga.

I poliziotti provinciali hanno riconosciuto tra il pubblico un uomo indagato per maltrattamento animali e su cui si erano chiuse le indagini preliminari per sevizie e crudeltà nei confronti di animali che custodiva in pensione e per addestramento a Nova Milanese. Dalle indagini - spiega la Polizia provinciale - era emerso che vari animali, cani, pecore e oche, erano deceduti per le condizioni di malnutrizione e sevizie subite. L’uomo, 30enne, era alla manifestazione intento a pubblicizzare la propria attività di addestratore e pensione per cani e trovare clienti dopo che si era reso irreperibile e impossibile da rintracciare per la notifica degli atti giudiziari a suo carico. L’uomo proseguiva l’attività con solo un telefono cellulare, senza mai fornire indirizzi o luoghi fisici, proponendo servizi a domicilio. Intercettato, è stato seguito mentre si allontanava, fermato in auto e accompagnato al comando. Al medico veterinario di Ats Brianza che, chiamato al comando, gli ha chiesto conto di vari cani a lui intestati e spariti, ha risposto che alcuni erano morti per cause naturali, altri passati di proprietà dimenticando di comunicarlo agli organi competenti. Così l’uomo si è preso una nuova denuncia penale, oltre diverse sanzioni amministrative. Ga.Bass.