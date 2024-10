Ornago dice addio al degrado. La tangenziale incassa un milione per rimediare agli errori passati

Prima l’accordo con la Provincia, ora i fondi da Roma per il restyling della tangenzialina di Ornago: un milione e 100mila euro per sistemare le magagne, errori di costruzione. Addio buche e degrado con cui gli automobilisti, dirottati all’esterno del borgo proprio dalla bretella, sono stati costretti a fare i conti per anni. I cartelli arancio di lavori in corso e di pericolo diventeranno un ricordo del passato. La svolta nei giorni scorsi, dopo la conferma che il ministero avrebbe inviato in Brianza i soldi necessari. L’operazione di fund raising si deve alla Provincia. Per via delle Calandre, così si chiama il tratto urbano della Sp 176 Gessate-Bellusco, la luce in fondo al tunnel aveva cominciato a intravedersi in primavera, quando il patto tra enti aveva sottolineato che l’arteria era "al limite della praticabilità" e richiedeva un intervento radicale, ma i soldi nelle casse del Municipio non c’erano. Monza aveva esaminato tutto e ne era uscita la conferma che i lavori non furono condotti a regola d’arte. Da qui lo "stato di degrado" esteso al trait d’union tra le rotonde della Provinciale a quella di accesso a via Ciucani, alle spalle della zona industriale.

A sintetizzare i problemi, il cartello di strada dissestata che racconta la situazione in un punto nevralgico per la viabilità dell’area: a una manciata di chilometri da qui c’è il casello dell’A4 di Cavenago-Cambiago. I guai erano cominciati nel 2018, quando la Provincia fu costretta a rinunciare a farsi carico del bypass perché il basso livello della costruzione "ne comprometteva, di fatto, la funzione". Lo scambio, stabilito da un protocollo, prevedeva che il pezzo interno dell’arteria - via Roma e via Bellusco - passasse sotto la giunta di casa. Ma l’intesa non si perfezionò, a questa situazione si è rimediato ad aprile. L’Amministrazione ha risolto le criticità nei tratti di propria competenza e la Provincia ha cercato risorse per cambiare faccia a via delle Calandre. Per famiglie e attività che hanno pagato un duro prezzo a questa situazione, è quasi ora di voltare pagina.