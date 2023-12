Note al buio contro le barriere di tutti i giorni

Spettatori bendati e luci spente, per vivere l’esperienza pura del suono in un concerto al buio. Questo l’originale evento in programma il 17 dicembre alle 15.30 a Monza, al teatro Binario 7 di via Turati, organizzato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Monza con il patrocinio del Comune: buio in sala e mascherina sugli occhi, al centro è l’ascolto, in un contesto dove le orecchie e il cuore avranno la meglio sulla vista. Sul palco il duo d-saFE formato da Marco Pancaldi alla chitarra e Lorenzo Pierobon (in foto), voce: due straordinari artisti monzesi con un lungo e prestigioso curriculum che collaborano da anni esplorando esperienze musicali fuori dai canoni comuni. Nonostante le esperienze di Pancaldi, chitarrista con Franco Battiato o i Bluvertigo, chi si aspetta una scaletta di brani rock o pop, con riff e temi melodici, sarà disorientato. E la voce di Lorenzo Pierobon non intonerà canzoni ma sarà usata e trattata, anche elettronicamente, come uno strumento musicale.

"Anche per noi sarà la prima volta in una situazione dove non vediamo noi stessi né il pubblico – spiegano i due musicisti – Saremo quindi più vicini e attenti alle nostre intenzioni più interne, pronti a condividere il viaggio con tutti i partecipanti". Per Silvana Oliva, presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Monza, "questo concerto è un’esperienza unica non solo per le persone con disabilità visiva, ma per tutti, perché la bellezza della musica sta proprio nell’abbattere le barriere e per una volta essere tutti uguali a livello sensoriale". L’ingresso è a contributo libero su prenotazione telefonando al numero 039.2326644, oppure inviando un’email a uicmon@uici.it.