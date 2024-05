Lord Byron e la città. Una mostra di libri nel suo bicentenario Lord Byron e la sua relazione con Monza vengono celebrati in una mostra alla biblioteca civica. Il collezionista Vittorio Rossin espone libri e scritti del poeta, incluso un autografo in suo possesso. Un'occasione unica per scoprire il legame tra il celebre letterato e la città brianzola.