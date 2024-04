Lentate sul Seveso, incendio nell’azienda di decorazioni: danni ingenti

Lentate sul Seveso (Monza), 14 aprile 2024 – Un altro capannone a fuoco, in Brianza, la scorsa notte. Questa volta è successo a Lentate, in un'azienda attiva nel settore delle decorazioni. L'allarme è scattato intorno all'1.40 quando alcuni passanti hanno visto il fumo nero uscire dall'azienda di viale Italia a Camnago.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale, con tre autopompe, due autobotti, una autoscala e un carro ventilazione. Subito hanno dispiegato tutte le energie per cercare di arginare le fiamme, riuscendoci. Interessati dal fuoco, con importanti danni al tetto, alla zona di produzione e allo stoccaggio del materiale.

Per precauzione è stata chiamata anche un'ambulanza, ma per fortuna non si sono registrati né feriti né intossicati. Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Seregno, in supporto. Dopo la messa in sicurezza dell'immobile, è iniziata la caccia alla scintilla iniziale e quindi alla causa dell'incendio al momento sconosciuta.