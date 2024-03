Lele forever torna in pista. Il traguardo della solidarietà corre sulle monoposto di F1

Lele forever torna oggi in pista per tagliare ancora una volta il traguardo della solidarietà. E lo fa con una mostra dedicata alla Formula 1, per celebrare il 75simo anniversario della competizione motoristica più famosa. L’inaugurazione dell’esposizione “Formula Settantacinque. 1950-2024 Il racconto del campionato mondiale di Formula 1 dalle origini a oggi“, è stata fissata proprio nel fine settimana che sancisce l’avvio in Bahrain del campionato di Formula 1. L’esposizione è dedicata a Gabriele Brandazzi, a 25 anni dalla morte. Nel suo ricordo papà Roberto e mamma Patrizia hanno fondato l’associazione, dal 2001 sempre puntuale nell’allestire eventi, mostre, gare, raduni, concerti, iniziative, per raccogliere fondi a favore della lotta alla leucemia. Un obiettivo inseguito con l’aiuto di un gruppo di inossidabili volontari. Lele era un grande appassionato di sport motoristici e della Formula 1 in particolare. Aveva partecipato ad alcuni rally come navigatore. Il suo idolo era il pilota brasiliano Ayrton Senna.

La rassegna che viene inaugurata oggi alle 10 a Villa Camperio resterà aperta fino al 10 marzo. Durante questo periodo il banchetto di Lele forever sarà presente per illustrare l’attività dell’associazione e per vendere uova e altri regali pasquali. Il ricavato verrà destinato alla gestione della Casa di Lele e Lory e a sostenere una borsa di studio per un giovane medico specializzando in ematologia. L’idea di allestire questa mostra è venuta al giornalista Enrico Mapelli, già autore di libri sull’automobilismo, documentato conoscitore delle vicende dell’autodromo di Monza. Mapelli l’ha poi sviluppata insieme a Ettore Pitonzo. La mostra sarà aperta con questo orario: 9.30-12.30 e 15.30-18 il sabato e la domenica. Nelle giornate del 5-6-7-8 marzo l’esposizione sarà vistabile dalle 15.30 alle 18. L’entrata è libera. I visitatori avranno modo di rivivere la storia della Formula 1 anche attraverso memorabilia e oggetti appartenuti a grandi campioni: tra questi ci sono 12 tute e altrettanti caschi di assi del volante, concessi in esposizione da importanti collezionisti. A far rivivere in miniatura le emozioni delle Formula 1 contribuiranno anche i modellini di 200 vetture (Ferrari e non ) che sono state protagoniste della storia del mondiale.