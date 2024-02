Le donne del Vangelo. Una lezione di vita in versione moderna

Tre donne del Vangelo, che hanno cambiato la storia, trasportate nel mondo di oggi. Maria, la madre di Gesù, Maria Maddalena e la Samaritana immaginate nei panni di una manager, una madre e un’idealista che si impegna per la felicità di tutti. Sono le protagoniste dello spettacolo “V’Angelo“, in scena venerdì alle 21 sul palco del cineteatro Nuovo di via San Gregorio ad Arcore. A interpretare la rappresentazione le attrici Ippolita Baldini, Federica Castellini e Francesca Porrini: aiutate dalle risate guideranno in un viaggio originale, capace di far capire come le donne della Bibbia sono sì lontane nel tempo, ma vicine a noi per i problemi che affrontano, alla ricerca di un modo di vivere che non sia dominato dagli idoli del potere e del denaro. Biglietto d’ingresso 10 euro.