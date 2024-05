La sindaca e l’avvocata. Borroni e Frigerio correranno per una poltrona a Bruxelles

La Brianza corre alle prossime elezioni europee con altre due donne: la sindaca leghista di Seveso Alessia Borroni ed Eleonora Frigerio, avvocata e volto noto della politica, candidata con Fratelli d’Italia.

"Mi riempie di orgoglio la fiducia che il mio partito ha riposto in me – spiega Alessia Borroni –. Metterò a disposizione l’esperienza maturata in tutti questi anni per rappresentare il mio territorio, la Brianza, senza tralasciare l’impegno che quotidianamente dedico da sindaca all’amministrazione della città di Seveso. Le battaglie che l’Italia dovrà affrontare subito dopo l’insediamento del nuovo Parlamento europeo sono l’energia e l’ambiente. In questo ambito l’Italia dovrà e potrà avere un ruolo da protagonista. È fondamentale e strategico promuovere nuovi investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture energetiche. I nostri imprenditori brianzoli, che rappresentano il motore dell’economia lombarda e nazionale, devono essere messi nelle condizioni di poter competere in termini di minori costi nei mercati europei ma soprattutto in quelli asiatici. L’Europa oggi è vincolata da troppa burocrazia, è necessario snellire la rete dello sviluppo e della formazione, attraverso una moderna condivisione delle conoscenze, sviluppare un moderno progetto europeo per trasferire tutte le conoscenze nei diversi settori, una sorta di rete naturale utile alle imprese, ai professionisti ma anche ai comuni cittadini".

Anche Eleonora Frigerio, già consigliera in Provincia, assessora a Carate e presidente del Parco della Valle del Lambro, 2.900 preferenze alle ultime elezioni regionali, dove ha mancato l’obiettivo per un pugno di voti, esulta per la candidatura. È l’unica candidata brianzola del suo partito a Bruxelles, sottolinea. "Le mie certezze – dice – sono la passione, l’impegno, la determinazione, il coraggio e soprattutto i tanti amici che da subito si sono schierati al mio fianco".

"In questo istante – conclude Eleonora Frigerio, citando Giorgia Meloni – ho un solo esempio da seguire: mi sono sempre considerata un soldato e i soldati quando devono non esitano a schierarsi in prima linea".