La scuola nazionale di ciclismo. Giussano allarga il bike park

Diventa sempre più grande il Bike Park e, insieme, crescono anche le ambizioni: Giussano punta a ottenere il prestigioso riconoscimento, attraverso l’Asd Gs Giovani Giussanesi, di scuola nazionale di ciclismo. Il Bike Park attualmente si sviluppa su un’area di 6mila metri quadrati in via Conciliazione, in quella che a tutti era nota come l’area ex vivaio di proprietà comunale. Si tratta di un progetto avviato ormai tre anni fa, cercando di assecondare le caratteristiche di quell’area, addirittura adeguandosi alle alberature presenti per rispettare il luogo e l’ambiente naturale, per consentire ai giovani di cimentarsi nell’affascinante pratica delle mountain bike su terreno sterrato. L’attività su strada, del resto, può praticarla chiunque: un’area di questo tipo, invece, non è unica in Brianza (un’altra si trova a Seveso), ma di certo è una delle pochissime esistenti. Il progetto, fin da subito, ha riscosso un ampio successo: grazie al Bike Park sono aumentati gli iscritti dell’Asd Gs Giovani Giussanesi: ora sono oltre 50 gli iscritti di età compresa tra i 6 e i 18 anni, mentre l’associazione si distingue per la sua vivacità a livello di promozione delle attività ciclistiche giovanili. Nella struttura non si svolgono soltanto gare: anzi, è un punto di riferimento per chi vuole avvicinarsi al ciclismo su sterrato, grazie all’organizzazione di corsi. Ogni anno è previsto un corso base, ma anche uno avanzato per chi ormai ha iniziato a cavarsela egregiamente e vuole perfezionare la sua tecnica. Ora l’amministrazione comunale ha annunciato l’idea di aggiungere altri 2.500 metri quadrati ai 6.000 già esistenti, per tracciare nuovi percorsi utilizzando anche il terreno adiacente e organizzare manifestazioni anche di carattere nazionale. Soprattutto, sarà ampliata l’offerta formativa della attività promosse sul territorio. Requisiti fondamentali per dare il via all’iter per ottenere il riconoscimento di scuola nazionale di ciclismo dalla Fci (Federazione ciclistica italiana). Un dato fa comprendere quanto sarebbe importante questo riconoscimento: a oggi non c’è nessuna realtà con questo titolo in tutta la provincia di Monza e Brianza, malgrado la presenza di società storiche di ciclismo, che a livello giovanile possono contare su centinaia di atleti e spiccano ogni volta in occasione dei campionati italiani dove fanno incetta di medaglie.

"Fin da subito abbiamo sostenuto l’idea di un Bike Park – afferma Giacomo Crippa, assessore ai Lavori pubblici – spinti dal desiderio di restituire valore a una porzione di nostro territorio e dall’obiettivo di creare in quello spazio un punto di riferimento sportivo, ludico, aggregativo, gestito con metodo ed entusiasmo dal Gs Giovani Giussanesi. La porzione di terreno che cediamo in comodato d’uso gratuito permetterà di allestire piste adatte ai ciclisti di ogni tipo ed esperienza e di perseguire un traguardo prestigioso: avere nella nostra città la prima scuola nazionale di ciclismo presente nel territorio provinciale".