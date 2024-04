La rivincita delle donne in coro. Le emozioni tra note e poesia

“Un nome, ma tante“. Appuntamento oggi alle 17.30 in Sala Maddalena a Monza con la performance di voce narrante e coro “Echoes city choir“ (nella foto), tratto dalla raccolta poetica di Silvia Monti (poetessa monzese) “Persino semplice“. L’autrice ha voluto offrire ai suoi lettori non la semplice e tradizionale presentazione di un libro, ma un vero e proprio spettacolo, in cui la poesia dialoga con la musica e le voci del coro, dirette da Beatrice De Rosa. L’evento, patrocinato dal Comune di Monza, fa parte della serie di proposte legate alla giornata della donna, per tenere alta l’attenzione sulla tematica del rispetto e della parità di genere.

L’ensemble “Echoes city choir“ fa parte di un complesso corale molto più ampio, l’Associazione “Cosmo Kor“ nata nel 2019, che si compone di quattro formazioni corali: “Alchimia vocal ensemble“ che si occupa di musica classica, “Echoes city choir“ la formazione pop con sede al Centro civico di Triante, il coro di voci bianche “Il mandarino“, con sede alla chiesa di San Gerardo e l’ultimo nato “Ensemble“, il coro degli adulti che si ritrova al centro civico San Biagio e Cazzaniga. In particolare nei giorni scorsi, il coro dei più piccoli - “Il mandarino“ - ha vinto il primo premio di categoria alla prima edizione del Concorso nazionale Città di Chiari. A Beatrice De Rosa, direttrice del coro, (laureata in direzione e composizione corale al Conseratorio di Como) è andato il riconoscimento di miglior direttrice emergente. Nella competizione si è distinto anche un altro ensemble monzese, il coro “Anthem“, diretto da Paola Versetti, classificato al secondo posto, nella sezione voci miste. "Credo sia un importante riconoscimento per i cori della nostra città – osserva la direttrice De Rosa –. La nostra associazione è nata nel 2019 da un’idea di quattro amici, come una serie di corsi civici che oggi aggregano circa 90 persone fra le diverse formazioni".