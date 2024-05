La grande marcia degli animali. Contro abbandoni e violenze ritorna “4 passi a 4 zampe“

Trent’anni e non sentirli. Era la primavera del 1994 quando l’Enpa di Monza organizzò per la prima volta nel Parco una grande camminata per sensibilizzare la popolazione contro l’abbandono dei cani alla vigilia della partenza per le vacanze. Fortunatamente in questi tre decenni la cultura e la sensibilità dei proprietari sono cambiate, così come quella dei gestori di hotel e ristoranti che hanno aperto la porta agli amici a 4 zampe. Intanto quella passeggiata dell’Enpa è diventato una tradizione.

Tutto pronto per l’edizione 2024 di “4 passi a 4 zampe“, in programma 19 maggio. Una manifestazione che in questi anni è cresciuta richiamando sempre centinaia di persone che, accompagnati dal loro cane al guinzaglio, si regalano una bella passeggiata nel grande polmone verde ribadendo che gli animali non si abbandonano. Una camminata sopravvissuta anche alla pandemia (con due edizioni virtuali) e che è patrocinata da Comune, Provincia e Reggia di Monza. "Una passeggiata non solo per dire basta agli abbandoni - precisano dall’Enpa -. Ma è anche una silenziosa denuncia contro ogni altra forma di maltrattamento nei confronti degli animali, sia domestici, sia da reddito, sia selvatici". Un argomento oggi più che mai attuale con tristi episodi di cronaca ormai all’ordine del giorno. Il ritrovo è alle 14.30 nei pressi del parcheggio interno alla Porta di Vedano al Lambro, dove si raccoglieranno anche le iscrizioni. Quota di iscrizione di 10 euro per ogni cane che darà diritto a ricevere una T-shirt bianca per il proprietario oppure la nuovissima bandana blu per il cane con il logo della manifestazione.

La partenza alle 15.30: la camminata sarà lungo un percorso ombreggiato di circa 3 km. Sono previste soste alle fontanelle dove i volontari sistemeranno ciotole con acqua fresca per i cani. Il corteo sarà inaugurato dai pony shetland Gigio e Castagna e da una rappresentanza dei cani del canile di Monza. È prevista anche la partecipazione dei carabinieri a cavallo e delle unità cinofile della polizia di Stato, della locale e della protezione civile. In coda al corteo per ogni emergenza non mancherà anche quest’anno un’ambulanza della Croce Verde Lissonese, oltre allo speciale automezzo attrezzato “Salvanimali“ con a bordo i veterinari Enpa.