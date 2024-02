La festa a Cascina San Fedele: "Il talento dei ragazzi speciali “esplode“ come un pop corn"

Un altro dj set speciale animerà la vita in città, grazie a Run for Life. Dopo il successo dell’AutPop festival al FuoriGp di settembre e il 16 dicembre all’inaugurazione del periodo natalizio in Arengario, i ragazzi di Facciavista e Il Veliero torneranno alla consolle al termine della corsa del 2 marzo (dalle 14:30 alle 17:30) per fare ballare tutta Cascina San Fedele al ritmo della dance. "Sarò io con i ragazzi a tenere il dj set – racconta Dj Funky, alias Antonio Turatti –. L’esperienza con loro è qualcosa di fantastico. Sia i ragazzi autistici di Facciavista sia quelli diversamente abili de Il Veliero dimostrano una passione, una determinazione e una capacità in quello che fanno straordinarie". Da qui il racconto della precedente esperienza dell’AutPop festival: "Quando Dj Shorty mi ha chiamato per organizzare quella rassegna ho sentito subito di partecipare. Non sono un insegnante o un educatore, sono un dj. Ma ho trovato un feeling speciale con i ragazzi e loro con me. Anche gli altri dj di radio M2o e Radio DeeJay ne sono usciti entusiasti. AutPop festival – continua – sta ad unire il prefisso “aut“ di autismo, e il “pop“ di pop-corn. Perché l’autismo è un mondo chiuso come il chicco di mais, che però, se messo a temperatura, esplode in un pop-corn: così fanno loro con quello che hanno dentro". "Il 2 marzo lo spettacolo sarà garantito – conclude il dj –. Faremo ballare tutti i partecipanti come già successo per il FuoriGp ai Boschetti Reali e il 16 dicembre in centro. Confidiamo in un pienone, come già avvenuto nelle volte precedenti".

A.S.