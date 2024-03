Incendio nella cantina. Due feriti

Piccolo incendio in cantina, due anziani feriti. Ieri alle 10.30 si sono sprigionate le fiamme in un magazzino box in via Tevere a San Fruttuoso. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco (oltre 2 ore di lavoro). Secondo le prime ricostruzioni, un anziano di 86 anni avrebbe acceso una stufetta per scaldarsi nel bmagazzino ma l’impianto avrebbe preso fuoco. A quel punto un vicino, di 67 anni, è intervenuto per cercare di spegnere il fuoco. Entrambi gli anziani si sono sentiti peò male per il fumo inalato e uno dei due - quello che aveva acceso la stufa - si è anche ustionato leggermente (ustioni di secondo grado) ed è caduto a terra ferendosi. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, anche se le loro condizioni non sembrano destare preoccupazioni. Sul posto a ricostruire la vicenda, gli agenti della Questura di polizia di Monza.

Da.Cr.