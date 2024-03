In viaggio ai 4 angoli del Mondo

Immagini e parole per raccontare i quattro angoli del mondo. Proiezioni e testimonianze in prima persona per viaggiare tra Francia e Madagascar, Irlanda e Giappone, Cina, India, l’Himalaya e la Corea, il tutto senza muoversi dalla Brianza. Sono le due rassegne organizzate a Triuggio e a Biassono dedicate ai reportage di viaggio. Oggi alle 21, al centro civico di via delle Grigne a Canonica di Triuggio, Chiara e Francesca Cazzaniga guideranno tra “Natura e storia: alla scoperta di Bretagna e Normandia“, ultima tappa del ciclo “Immagini ed emozioni di viaggio“ organizzato dall’associazione Amici della Natura.

A Biassono invece è stata appena annunciata la nuova edizione della rassegna “Biassonesi in giro per il mondo“. La prima delle serate, alle 21 nella Sala civica Carlo Cattaneo di via Verri, sarà venerdì 22: si partirà con “Mora mora - Madagascar on the road“, con Luca Colombo, un’esplorazione del Paese africano tra fiumi, strade, lemuri e baobab.

Il 5 aprile Paolo Colombo farà fare un “Giro del mondo di Sanganeb - 60mila chilometri in 5 anni con un catamarano a vela“, mentre il 12 aprile Martino Bellani proporrà due trekking in Irlanda e in Sardegna con “Due isole, due birre e nove amici“. A maggio ci si sposterà in Oriente: venerdì 3 “Sol Levante - Esplorando il Giappone attraverso l’obiettivo“ con Giuseppe Pantano Arnone, venerdì 10 “Lavorare in Cina, lavorare in India“, appunti di lavoro e cultura raccolti in anni trascorsi all’estero da Emilio Giovanni Torresani. Il 17 maggio Elisabetta e Christian Pagani racconteranno un trekking ai piedi dei giganti himalayani in “Kathmandu e Valle del Khumbu, la terra degli sherpa“. Il 31 maggio si tornerà in Italia con “Andamento lento - In bici dai monti al mare“: Monica Patuzzi farà rivivere un cicloviaggio dalla Lombardia alla laguna veneta e ritorno, un percorso di 700 chilometri fra bellezze naturali, storia, arte e qualche curiosità. A chiudere la rassegna, il 7 giugno, sarà l’incontro “Corea del Sud, la terra della prima pietra“, con il giornalista e scrittore Alberto Caspani.

Fabio Luongo