Il sindaco licenzia il vice "Non ha portato avanti gli impegni sulle strade"

Da ieri Giuseppe Tozzi non fa più parte della Giunta di Arcore. Le sue deleghe sono state ridistribuite dal sindaco Maurizio Bono: numero due sarà Lorenzo Belotti, mentre Serenella Corbetta guadagna il Pgt. Una scelta sulla persona, la politica non c’entra, chiarisce subito il sindaco che ha riportato il centrodestra alla guida di Arcore.

"Ringrazio il vicesindaco per il lavoro svolto sino ad ora – commenta Bono – e formulo i migliori auguri per il futuro. La decisione si è resa necessaria a causa del forte disallineamento dell’ex assessore con la linea politica della Giunta, impegnata a portare avanti le diverse e complesse progettualità ormai non più rinviabili nell’interesse dei cittadini arcoresi".

"Mi sono trovato in una situazione di imbarazzo nei confronti dei cittadini – aggiunge il sindaco –. Quest’inverno avevo dato mandato di studiare come mettere in sicurezza alcune strade teatro di sinistri. C’era tutto il tempo per intervenire e mi aspettavo delle progettualità. Dall’assessore e dalla polizia locale. Non è stato fatto nulla".

Il sindaco insiste sul suo ruolo tecnico: "Se do delle disposizioni, poi ne chiedo conto. Qui non c’è alcuna querelle politica, ma una questione di capacità professionale. Le persone vanno misurate per quello che sanno fare. Personalmente stimo Tozzi, ma se qualcosa non va poi ne rispondo io".Red.Mb.