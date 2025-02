Il ritorno di Brianza classica. Si comincia dai giovani

“Nel segno di Scarlatti“ è la prima parte della 22° edizione della rassegna musicale “Brianza Classica“ che nei prossimi mesi abiterà teatri, sale e luoghi inconsueti della provincia di Monza e Brianza: una ventina di spettacoli, il cui calendario è in divenire, su 14 comuni aderenti. "Questo triennio sarà dedicato alle ricorrenze - spiega Giorgio Matteoli, violoncellista e direttore artistico della rassegna -: cominciamo, da febbraio a luglio con Alessandro Scarlatti, padre della musica napoletana, compositore centrale del Barocco musicale, nel 300° anniversario della sua morte. Da settembre a dicembre parleremo di Maurice Ravel, nel 150° anniversario della nascita, con altri 20 spettacoli". Si comincia domenica 23 febbraio, alle 16.30 al teatro Astrolabio di Villasanta, con l’ensemble barocco “Festa rustica“ nel concerto “amor sacro & Amor profano“. Sarà un programma incentrato sulla serenata, per soprano, contralto e contralto solista, più flauto, archi e basso continuo. Largo ai giovani lungo a cominciare già dal primo appuntamento che sarà aperto da un settimino di giovani chitarristi. La rassegna prosegue il 1° marzo a Seregno, all’Auditorium di piazza Risorgimento, alle 20.15, per un concerto di flauto traverso e pianoforte con Bruno Gambarotta (musicista e regista Tv) con le colonne sonore di film celebri. Brianza classica entra nei quartieri: il 9 marzo alle 17, appuntamento al Centro civico di Cederna, Monza, con un quartetto barocco (di cui farà parte lo stesso maestro Matteoli) dedicato alla Monaca di Monza; voce recitante Diana Manea. A Ornago il 16 maggio e Caponago il 2 giugnola musica da camera di Verdi e Puccini, per proseguire a Robbiate il 5 luglio e a Nova Milanese il 19 luglio. Tornano le matinée nelle scuole: lezioni concerto, per avvicinare gli studenti alla musica, anche grazie a insegnanti che credono in questo progetto come l’assessora alla cultura del Comune di Arcore Elvira De Marco, musicologa: "Stiamo facendo un lavoro certosino per sviluppare la sensibilità musicale sul nostro territorio". E c’è anche inclusione. Proseguono le collaborazioni con Fondazione Stefania (disabilità) e cooperativa sociale “Il volo“ (psichiatria) portando lezioni concerto su misura nelle loro strutture.