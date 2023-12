Il centro storico e Villa Casati illuminati a festa

Mille luci sulla facciata di Villa Casati, sede del municipio e nel centro storico con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico locale illuminando il cuore della città con un’atmosfera di festa. La villa è stata rivestita da mille lucine che avvolgono i suoi elementi architettonici: l’arco d’ingresso, il timpano e le sue colonne del portico, dove un grande albero accoglie chi entra. Quest’anno poi, in occasione degli ottocento anni del Presepe di Greccio, celebrato da San Francesco, è stato allestito nell’atrio d’ingresso un presepe, realizzato in carta e terracotta. I nuovi serramenti ripartiti in formelle che danno sulla corte d’onore hanno ispirato il calendario dell’avvento. Nel centro storico e in molte vie cittadine, si sono accese 100 luminarie che il Comune ha finanziato per illuminare le vie del commercio.

V.T.