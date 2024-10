Il Banco dell’energia. Lavatrici e bollette pagate per cento famiglie

Aiutare le famiglie più disagiate a contrastare il caro bollette attraverso un percorso virtuoso chiamato Banco energia.

È un progetto originale quello presentato ieri mattina da Acinque. Un’attenzione al territorio che si manifesta in modo concreto in sei comuni, tra la provincia monzese e quella comasca: Alzate Brianza, Barlassina, Cantù, Carugo, Cesano Maderno e Meda. In tutto saranno 100 i nuclei familiari beneficiari, grazie al sostegno di Acinque e alla San Vincenzo de Paoli.

"Noi siamo venditori – ha spiegato Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque – ma l’attenzione nei confronti del territorio non viene mai meno. Così, quando siamo stati contattati dal Banco energia per dare un sostegno concreto, abbiamo anche rilanciato chiedendo di pensare a un progetto". Il progetto è innovativo. Non vuole soltanto aiutare le famiglie contro il caro bollette, ma vuole anche far sì che il loro atteggiamento sia sempre più sostenibile dal punto di vista energetico. Con i 30mila euro stanziati da Acinque non mancherà il classico sostegno nel pagamento delle bollette. Non sarà tuttavia l’unica azione prevista. Una parte dei fondi, infatti, verrà utilizzata per consentire a queste famiglie di dotarsi di elettrodomestici meno energivori. "Il risparmio si ottiene anche così – ha commentato Cetti – ogni piccolo passo avanti è un beneficio per le famiglie che già sono in difficoltà. E poi c’è la terza parte del progetto, forse la più bella: ci proponiamo di insegnare loro i comportamenti corretti da adottare nei consumi, che devono essere improntati non solo al risparmio, ma anche all’efficienza e alla tutela dell’ambiente".

Previsti 6 incontri di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e del risparmio energetico aperti alla cittadinanza.

"Le iniziative del Banco continuano a crescere in tutta Italia – ha affermato Laura Colombo, segretaria generale del Banco energia – e siamo felici di essere qui oggi per presentare il nuovo progetto che permetterà di sostenere le famiglie del territorio. L’obiettivo è certamente quello di intervenire nell’immediato tramite il pagamento delle bollette energetiche e la sostituzione degli elettrodomestici, e nel medio-lungo periodo accompagnare i beneficiari verso un uso più consapevole dell’energia elettrica. Il supporto di Acinque e del consiglio centrale Brianza della Società San Vincenzo de Paoli è fondamentale per la buona riuscita del progetto e li ringraziamo per aver abbracciato la nostra mission". Luca Santambrogio, sindaco di Meda e presidente della Provincia di Monza e Brianza, ha offerto anche il punto di vista dell’amministratore pubblico: "Investire nel benessere delle persone e nella sostenibilità ambientale è fondamentale per costruire un futuro migliore. Insieme possiamo fare la differenza, promuovendo un consumo responsabile e contribuendo a un ambiente più sano per tutti. Non dimentichiamo poi che, grazie a questo intervento di Acinque, le famiglie tirano un sospiro di sollievo e i Comuni possono dirottare parte delle loro risorse per soddisfare altri bisogni".