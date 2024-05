Greenpath, un progetto “dolce“. Dipendenti comunali in bicicletta

Monza prosegue il percorso verso, la svolta green. Il Comune ha approvato il progetto “Greenpath“: 160mila euro di fondi europei investibili per nuove modalità di spostamento sostenibile per i pendolari. Il finanziamento è stato ottenuto grazie alla vittoria di un bando del programma europeo “Interreg Central Europe“, ìincentrato su azioni a tutela dell’ambiente e di miglioramento della governance, che ha visto Monza tra le 47 vincitrici su 280 candidature, grazie anche alla partecipazione, in qualità di partner, della Fondazione Istituto sui trasporti e la logistica di Bologna, capofila del progetto. Da qualche giorno proprio nel capoluogo emiliano è iniziato l’incontro tra i partner di “Greenpath“, con l’obiettivo più ampio di progettazione di percorsi casa-lavoro sostenibili in varie aree urbane dell’Europa Centrale (a livello europeo il bando ha un valore complessivo di 2.365.016 euro). Greenpath avrà la durata di 2 anni e mezzo, con diversi obiettivi: l’analisi degli spostamenti casa-lavoro in tutta l’area centroeuropea; l’elaborazione di strategie per incentivare la mobilità sostenibile dei pendolari anche tramite l’analisi della percezione del pubblico; lo svolgimento di corsi di formazione per dipendenti pubblici e campagne promozionali per la cittadinanza. Monza ha già deciso che svolgerà inoltre attività di coordinamento con i mobility manager delle aziende per approfondire il tema delle inefficienze del pendolarismo casa-lavoro, attraverso lo studio di strategie per la mobilità partecipata, coinvolgendo datori di lavoro, lavoratori e studenti. Oltre a ciò, il Comune metterà in campo alcuni progetti pilota di mobilità sostenibile, tra cui è previsto lo sviluppo di una piattaforma tecnologica utile allo sviluppo del “bike-to-work“ per i dipendenti comunali residenti a Monza. Attraverso la sperimentazione di nuove modalità di spostamento per i pendolari, si vuole perseguire l’obiettivo di una sensibile riduzione del traffico automobilistico da qui a 10 anni.

Nel frattempo l’Amministrazione da un anno è al lavoro con i rappresentanti delle categorie imprenditoriali cittadine per individuare strategie e buone pratiche per incentivare la mobilità sostenibile, con le quali a breve siglerà il primo accordo.

Alessandro Salemi