Gioele, il miglior sommelier junior

Il futuro della sommellerie italiana è tutto brianzolo: Gioele Sala, studente dell’ultimo anno dell’istituto Don Gnocchi di Carate Brianza ha conquistato il titolo di miglior sommelier nazionale junior a Ristorexpo, la fiera dedicata al settore del food and beverage a Erba. Coinvolti i ragazzi delle scuole alberghiere. Prima una seleziona all’interno degli istituti che frequentano, poi la prova del concorso nazionale. Ieri mattina si è svolta la prova scritta, tra domande di teoria, degustazione del vino e abbinamento cibo con vino. I tre studenti che hanno ottenuto il risultato migliore sono poi approdati alla finalissima. A loro è stato chiesto di misurarsi in diverse prove: l’abbinamento dei piatti di un menu piuttosto elaborato con i vini del territorio lombardo; la decantazione; la degustazione del vino; dimostrare la loro abilità versando il contenuto di una intera bottiglia in sette calici in parti uguali al primo colpo. Sala, dimostrando sicurezza e personalità, è stato eccellente in tutte le prove meritandosi il successo finale. Brianza protagonista nel concorso a vario titolo: a curare l’organizzazione Fabio Mondini, già miglior professionista d’Italia nel 2016, responsabile della didattica Aspi negli istituti alberghieri. In giuria, invece, il consigliere regionale Alessandro Corbetta e Matteo Piuri (sindaco di Misinto e a sua volta sommelier).