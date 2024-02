Geri, la cucciolotta che gioca tanto. Basta garantirle la passeggiata quotidiana

Geri è una ciucciolotta che, alcune volte, pensa di essere una cavalletta. Nata ad ottobre 2023 e accolta nel canile di Monza da alcune settimane, Geri è un concentrato di energia e di coccole. È una meticcia (futura taglia media), socievole con le persone, anche con quelle che non conosce. Pur essendo piccola d’età è già bravina ad andare in passeggiata al guinzaglio, anche se ogni tanto piena di brio saltella come se fosse una cavalletta. "Come tutti i giovani cani dovrà pian piano fare esperienze seguendo le giuste tappe di crescita", fanno sapere i volontari dell’Enpa. Geri è un cane meraviglioso, pronta a dare tanto affetto a chi le aprirà le porte del cuore e della casa. I volontari fanno sapere che è possibile affidarla anche alle persone che sono alla prima esperienza con un cane, ricordando come sempre che – soprattutto all’inizio – è necessario dedicare tanto tempo e tante energia alla nuova arrivata che avrà molte cose da imparare ed esperienze da vivere insieme alla sua famiglia. Perfetto sia l’appartamento, sia la casa col giardino purché a Geri vengano garantite le passeggiate quotidiane. Chi è interessato può inviare un’email a canile@enpamonza.it oppure telefonare al numero 039.83.56.23, operativo ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.