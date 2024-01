Gabriele Di Spirito batte tutti: è lui il primo brianzolo del 2024

Monza – 1 gennaio 2024 – Gabriele Di Spirito è stato il primo brianzolo a vedere la luce nel 2024: è nato all'1.01 al San Gerardo di Monza per la gioia di mamma Alessia e papà Domenico. La famiglia è di Muggiò. L'ultima invece a salutare il 2023 in provincia è nata a Vimercate, ma è di Cologno Monzese: Sofia Pesatori ha pianto per la prima volta alle 18.40 del 31 dicembre.

A Carate, Simone Ciotti si è fatto attendere fin alle 15.45, mentre Desio aveva festeggiato il 2024 con l'arrivo alle 8.50 di Maddie Puliga di Bovisio Masciago. Sempre una bimba ha chiuso in bellezza alle 17.34 il 2023 al Pio XI: Beatrice Straropoli di Cesano Maderno.