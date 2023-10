Dal bebè all’adolescente. Storie nel Segno della Luna

Una festa no-stop ieri alla Biblioteca dei ragazzi “Al Segno della luna“, in piazza Trento e Trieste, che ha riaperto ufficialmente dopo quattro mesi di lavori.

La struttura è stata adeguata alle normative antincendio e la distribuzione degli spazi riadeguata, per 145mila euro di lavori.

Gli spazi sono stati trasformati per accogliere al meglio le diverse tipologie di utenti da 0-16 anni e le rispettive famiglie. Ne è sortita la “Biblioteca a tre livelli“, che prevede un luogo di fruizione aperto al pubblico ampliato con gli ex locali delle Raccolte Storiche, un’area destinata al deposito libri a bassa circolazione e uffici per il personale al piano del soppalco. "Le famiglie con bimbi fino a 3 anni sono in forte crescita in città, quasi triplicate – osserva la responsabile della Biblioteca dei ragazzi Annalisa Cicchella – quindi la Biblioteca si conferma, anno dopo anno, uno dei principali presidi del territorio del programma nazionale “Nati per Leggere“, rivolto alla fascia 0-6 anni, capace di progettare e organizzare attività e servizi coinvolgendo tutta la rete di consultori, nidi e punti nascita, oltre che le scuole dell’infanzia".

Quest’area è divisa in tre parti: 0-12 mesi con libri di stoffa, angolo cambio e allattamento e “Canta mamma“ per far sentire la voce della mamma già nella pancia; 12-24 mesi con libri cartonati e interventi nei nidi e poi 3-6 anni con storie e appuntamenti.

Il salone principale è stato trasformato in una piazza delle storie, con scaffali bassi e isole di libri da prendere in autonomia. In particolare il posizionamento di scaffali su ruote consente una facile trasformazione degli spazi che possono essere ampliati per ospitare spettacoli, incontri, presentazioni e laboratori. Per i teen-agers è stata realizzata un’intera area dedicata, con libri di fiction e divulgazione, fumetti e manga, film, giochi da tavolo, posti a sedere per lo studio e la lettura, sia in gruppo che in autonomia, e una gaming zone. Appuntamento mercoledì 25 alle 17 con il primoevento del neonato gruppo di lettura chiamato “We Share Books“, dedicato ai ragazzi e alle ragazze tra i 12 e i 14 anni.

A seguire, l’11 novembre, “Let’s play“, un sabato all’insegna dei giochi da tavolo per gli adolescenti, puzzle e giochi diversi per i più piccoli.