Corso per fresatori di parti metalliche

Ci sono ancora posti disponibili per il corso di fresatore al Centro di formazione professionale “Pertini“ di Seregno. Il corso, della durata di 60 ore per due sere a settimana, fornirà le competenze per eseguire la fresatura di elementi metallici. Per accedere alle lezioni è necessaria la conoscenza del disegno meccanico. Nello specifico durante il corso si apprenderanno nozioni su sistemi di coordinate, nome e direzione degli assi, funzioni principali di programmazione, impostazione utensile, richiamo in macchina, attivazione del mandrino, impostazione dell’avanzamento, avviamento del software di addestramento, dal programma alla simulazione grafica. Inoltre attività pratica: spiegazione della pulsantiera (accensione/spegnimento della macchina, spiegazione del modo operativo JOG, INC, HANDLE), spiegazione del modo operativo MDI per programmazione della rotazione dei mandrini, richiamo degli utensili, azzeramento pezzo. Si prosegue con metodi di programmazione delle macchine a controllo numerico, coordinate assolute ed incrementali, origine pezzo e origine macchina, funzioni base per la definizione del profilo, interpolazione circolare, attività pratica: gestione dei dati, salvataggio dei programmi, salvataggio delle geometrie utensile, ricarica dei programmi, ricarica delle geometrie utensile ed esercitazione pratica di fresatura. Al temine del percorso, dopo gli accertamenti finali, verrà rilasciata la certificazione di competenza. Per informazioni scrivere all’indirizzo mail l.confalonieri@afolmb.it.

Veronica Todaro