Come “guidare“ impianti di vapore

Sono aperte le iscrizioni al Centro di formazione professionale “Terragni“ di Meda per il corso “Formazione preparatoria per conduttori di generatori di vapore I-II-III-IV grado“ con partenza prevista entro la fine di questo mese. Come da nuova normativa, la formazione è obbligatoria per poter accedere all’esame presso l’Ispettorato del lavoro e per il conseguimento del relativo patentino. Il corso prevede una parte di formazione teorica in presenza presso il Cfp Terragni ed una parte pratica da svolgersi in azienda. Afol Monza Brianza si occuperà di tutte le pratiche burocratiche relative alla parte teorica e a quella pratica. Dettagli del corso sulla durata: IV grado, 80 ore teoria più 30 giornate (240 ore) di pratica; III grado 120 ore teoria più 30 giornate (240 ore) di pratica; II grado fino a 140 ore teoria più 40 giornate (320 ore) di pratica, da verificare in base al titolo di studio posseduto; I grado fino a 160 ore teoria più 60 giornate (480 ore) di pratica, anche in questo caso da verificare in base al titolo di studio posseduto. La frequenza è prevista il martedì e il giovedì dalle 19.30 alle 22.30. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale solo con frequenza di almeno il 90 per cento delle lezioni, necessario per l’ammissione all’esame dei candidati presso l’Ispettorato del lavoro. Il costo del corso è di mille euro. Per informazioni e iscrizioni è necessario scrivere a Sara Redaelli, s.redaelli@afolmb.it, tel. 0362/70147 int. 231.

Veronica Todaro