Carica il doppio dei rifiuti autorizzati

Scoperto un camion con un carico illecito di rifiuti. Nel corso dell’attività di controllo ordinario del territorio, mirato molto in questo periodo al contrasto alla gestione illecita dei rifiuti - dati i tanti sversamenti abusivi segnalati in città -, una pattuglia dell’ufficio controllo specialistico ha intercettato un autocarro che trasportava rifiuti edili. Dalle verifiche è emerso che a fronte di una massa trasportabile di 1.100 chili, il veicolo ne aveva caricati 2.400, risultando pesantemente in sovraccarico. Il formulario trasporto rifiuti è risultato poi non correttamente compilato ed è emerso che il conducente, titolare di patente in Ucraina, era residente in Italia da oltre un anno senza aver provveduto alla conversione. Violazioni che hanno comportato una sanzione amministrativa di oltre mille euro. Solo qualche settimana fa i vigili erano riuscita a risalire ai responsabili degli abbandoni di rifiuti abusivi in via Offelera e via Solone.

