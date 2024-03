Bodeguita è rimasta sola. Ceduta, ora cerca affetto

Bodeguita la cagnolina che dall’oggi al domani si è trovata dal comodo divano di casa al box del canile. Quella di Bodeguita – bodeguero andaluz dal pelo corto bianco con testa tricolore di 4 anni e mezzo – è una delle tante storie di cessione che soprattutto nell’ultimo anno sono diventate consuetudine al rifugio di via San Damiano. Così che il cane improvvisamente perde il suo punto di riferimento umano e si ritrova nel box di un canile. Il trauma naturalmente c’è, malgrado la grande professionalità e l’affetto con cui i volontari dell’Enpa accolgono e seguono gli animali che entrano nel rifugio. E il trauma l’ha subito anche Bodeguita una cagnolina molto carina, socievole con le persone anche se attualmente sta facendo un po’ di fatica a lasciarsi andare.

Ma si è subito dimostrata molto collaborativa: ha imparato a indossare la pettorina, in passeggiata non tira e non presenta particolari problemi con l’ambiente che la circonda. Così che per questa simpatica cagnolina di taglia piccola è adatta anche una famiglia alla prima esperienza. "L’importante è che non le si facciano mancare affetto e attenzioni", si raccomandano i volontari Enpa di Monza. Chi vuole aprire le porte della casa a questa dolcissima cagnolina può inviare un’email a canile@enpamonza.it oppure telefonare al numero 039.83.56.23, dalle 14.30 alle 17.30. B.Api.