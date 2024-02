BeatLesson sul palco. Racconto in musica sul mito dei Fab Four

Uno spettacolo concerto che racconterà, in modo originale, la straordinaria parabola dei Beatles, facendone rivivere attraverso la musica, le parole e le immagini l’avventura artistica. Un percorso in cui si potranno riascoltare le canzoni più belle e conosciute dei Fab Four, accanto a brani meno noti, in una veste acustica.

È l’evento che proporrà oggi alle 21 il centro culturale teatro OppArt di Sovico, sotto il titolo “BeatLesson“: a salire sul palco di via Giovanni da Sovico sarà il quintetto omonimo dei BeatLesson, formato da Mauro Pina, Roberto Biscaro, Fabiana Colombo, Simone Bernasconi e Oriano Riva. La band rileggerà in maniera personale i pezzi targati Lennon-McCartney, suonandoli e spiegandoli. Prenotazioni a biglietteria@oppart.it. Info allo 039/9008448. F.L.