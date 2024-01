Banconi e non solo: ecco tutti i corsi

Corsi gratuiti per disoccupati presso Consorzio Comunità Brianza.

Si tratta dei corsi per operare nella grande distribuzione organizzata in qualità di addetto al banco prodotti gastronomici con competenze di allestimento scaffali (scadenza iscrizioni 26 gennaio) della durata di 76 ore, con parte teorica presso Consorzio Comunità Brianza (via Gerardo dei Tintori 18, Monza) e parte pratica presso la Cooperativa di Consumo (via Italia 3, Albiate); consulente d’immagine, proporsi al cliente e valorizzarne lo stile (scadenza iscrizioni 13 febbraio), della durata di 108 ore. Il corso si terrà in Villa Longoni, via Achille Grandi 41 a Desio, Infine il corso di operatore di magazzino nella logistica con uso muletto della durata di 94 ore con parte teorica presso Consorzio Comunità Brianza e parte pratica presso Gruppo Errepi Srl, via Bezzecca 4, a Muggiò.

Per quest’ultimo corso le iscrizioni sono già aperte, verrà poi indicata la data di inizio corso. Possono partecipare gratuitamente ai corsi tramite il Programma Gol disoccupati tra i 16 e i 65 anni. Al termine dei percorsi formativi è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione (al raggiungimento della frequenza pari al 70% del monte ore complessivo) e dell’attestato di partecipazione con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze (al raggiungimento della frequenza pari al 70% del monte ore complessivo e al superamento del test finale). Per informazioni: Consorzio Comunità Brianza, Area formazione, mail formazione@comunitabrianza.it, tel. 340.88.82.804. Veronica Todaro