Angelo, il veterano delle lenze vuole pescare il pokerissimo

Quest’anno proverà a calare il pokerissimo, ma lui stesso sa che l’impresa è complicata. Perché gli avversari sono motivati e, altro fattore da considerare, hanno qualche annetto in meno. Dettaglio comunque secondario per Angelo Mandioni, 88 anni, da 22 socio dell’Amo, per quattro volte vincitore del campionato sociale. Angelo è una lenza di lungo corso. Ha iniziato a pescare a sei anni in un Lambro allora pescosissimo. "I pesci più belli – ricorda – si pescavano nel Lambro. E si mangiavano tutti. C’erano pure i gamberi". Ha fatto parte dapprima della Società Pescatori Ancora, storico sodalizio scioltosi nel 1992, e poi delle Lenze Municipali. Il campionato dell’Amo inizierà domenica 14 aprile. Le prove sono sei. Il veterano della pesca sportiva cittadina cercherà di conquistare il titolo per la quinta volta. Anche perché nel 2023 è arrivato secondo. A precederlo è stato un tipo tosto come Moreno Pirola, 14 volte campione sociale. Mandioni è pronto ad avventurarsi senza incertezze lungo le sponde dell’Adda e del Po alla ricerca del posto migliore. "Certe volte – spiega un compagno di uscite pescatorie – si piazza in postazioni difficili da raggiungere. Non so come faccia". Tutto vero. Perché all’Amo l’amicizia è sacra, ma quando inizia la gara l’obiettivo di tutti è finire in cima alla classifica. "Io – promette Angelo – ce la metterò tutta".

Gianni Gresio