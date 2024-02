Al via un contest per aspiranti musicisti in erba

Giovani e giovanissimi, tra i 7 e i 18 anni, con la passione per la musica e il desiderio di esibirsi dal vivo possono partecipare al contest “Armonie emergenti“: musicisti, cantanti, duetti, band possono iniziare a farsi avanti.

A promuovere il progetto il Corpo Musicale Santa Cecilia – Centro Musica Insieme, con il patrocinio del Comune di Nova Milanese, nell’ambito dell’omonimo progetto sostenuto anche da Fondazione della Comunità Monza e Brianza con il bando 2023.6 “Cultura per tutti”.

Alle selezioni farà seguito un percorso di mentorship, che offrirà ai ragazzi la possibilità di registrare un brano e un video. Successivamente i video saranno diffusi attraverso i canali dell’associazione, con lo scopo di promuovere e valorizzare nei giovani del territorio la passione per la musica, lo studio di uno strumento musicale e la costituzione spontanea di formazioni d’insieme. I video saranno presentati in anteprima in una serata allo “Spazio Magico“, ex auditorium parrocchiale gestito da La Casa degli Zotici, che collabora al progetto, dove le musiciste e i musicisti selezionati avranno la possibilità di esibirsi dal vivo. In seguito, al termine del progetto, i musicisti saranno coinvolti in almeno altre tre esibizioni dal vivo, nell’ottica di valorizzare il volontariato musicale nei confronti della comunità. Il bando, disponibile sul sito del Comune, scade il 29 febbraio, la partecipazione è gratuita. Per informazioni inviare una mail a segreteria@cminova.it. Veronica Todaro