La corsa dei tori, si sa, è uno degli eventi più pericolosi al mondo. Nella Spagna orientale un uomo di 55 anni è morto dissanguato dopo essere stato travolto e incornato proprio da un toro durante un festival di corse di questi animali. E' il primo incidente da quando questo genere di eventi è ripreso dopo la pausa a causa della pandemia e il suo epilogo è stato purtroppo dei più tragici. L'uomo era stato ripetutamente attaccato dal toro al festival di Onda ed è morto poco dopo in ospedale per un'emorragia alla arteria femorale. In cosa consiste una corsa dei tori? Il meccanismo è semplice, quasi elementare: si lasciano correre liberi i bovini per le strade o in percorsi appositamente studiati e la "sfida" riguarda soprattutto chi assiste: gli spettatori devono evitare la furia degli animali. Questo evento drammatico riaccende i riflettori su un dibattito molto articolato a livello internazionale: ha ancora senso nel 2021 perdere la vita per assistere a una corsa di tori?

