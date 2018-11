Milano, 28 novembre 2018 - "La nostra è una candidatura che parte dal territorio, nel pieno rispetto dell'agenda 2020 con la quale il Cio ha dato le linee guida dei Giochi del futuro: sono sicuro che il sogno di Milano-Cortina 2026 diventerà realtà". A Tokyo, un emozionato Giovanni Malagò ha presentato ai comitati olimpici mondiali la candidatura italiana ai Giochi invernali 2026. Svelato anche il logo (una montagna tricolore a forma di Duomo con al centro una pista da sci), la parte italiana di cerimonia è stata molto applaudita.

Nella capitale giappponese è in corso l'Assemblea generale dell'Associazione dei Comitati Oolimpici mondiali (Anoc). La presentazione di Milano-Cortina è durata una ventina di minuti: hanno parlato anche il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, il governatore del Veneto, Luca Zaia e l'olimpionica azzurra Arianna Fontana, testimonial della candidatura. L'unica rivale Stoccolma, invece, si è presentata senza sostegno politico (in Svezia in questo momento non è stato ancora formato un governo e la municipalità della capitale è in bilico). Per gli scandinavi ha parlato il membro Cio Gunilla Lindberg che ha insistito sulla sostenibilità della candidatura "che può rappresentare per il Cio una grande opportunità non solo per il 2026 ma anche per il futuro".