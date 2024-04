Udinese-Inter, probabili formazioni: Inzaghi sceglie Dumfries e Carlos Augusto nei tre

Udinese-Inter è l'unica gara del lunedì in Serie A, di fronte la capolista e una delle formazioni invischiate nella lotta per non retrocedere. Simone Inzaghi non avrà a disposizione Bastoni, De Vrij e Cuadrado, tutti rimasti a Milano per curarsi dai rispettivi acciacchi. Due i cambi previsti rispetto alla partita dello scorso lunedì contro l'Empoli: Carlos Augusto come "braccetto" di sinistra, Dumfries da quinto a destra nella linea del centrocampo. Per entrambi si tratta di un rientro tra i titolari dopo circa un mese, il brasiliano dal 9 marzo (Bologna-Inter), l'olandese dal 4 marzo (Inter-Genoa).

In panchina si rivedrà Marko Arnautovic, che ha giocato l'ultima partita sempre a Bologna contro la sua ex squadra, infortunandosi ai flessori pochi minuti dopo l'ingresso in campo dalla panchina. L'attaccante austriaco (così come Sanchez) non dovrebbe comunque scalzare la coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Thuram, entrambi alla ricerca di un gol che manca da diverso tempo. Quattro degli ultimi cinque centri dell'Inter sono infatti arrivati non da attaccanti, fa eccezione soltanto il 2-0 siglato da Sanchez contro l'Empoli.

Se i nerazzurri vogliono conquistare aritmeticamente il campionato nel derby del 22 aprile contro il Milan devono vincere questa gara e anche la prossima il 14 aprile contro il Cagliari, per poi battere i rossoneri. Questo per effetto del successo del Milan sabato contro il Lecce, che ha portato i rossoneri a -11 in attesa della partita di stasera.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin, Success. All. Cioffi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

ARBITRO: Piccinini.

DIRETTA TV: ore 20.45 su Dazn, Sky Sport e Now Tv.