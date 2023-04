Per Olimpia Milano la Virtus è ancora un incubo: Bologna vince in rimonta per 89-84

Bologna - Ancora una volta si chiude senza sorriso il derby d'Italia per l'Olimpia Milano che esce battuta dalla Virtus Bologna per 89-84 in una partita dalle due facce. Proprio così perché l'EA7 ha anche gestito la partita per lungo tempo fino al termine del terzo quarto (fino a toccare il +13), ma quando i bolognesi sono passati davanti non si sono più guardati indietro fino alla sirena finale, chiudendo addirittura con 50 punti segnati la ripresa. 2-0 negli scontri diretti per la Segafredo (4-1 in stagione per i bolognesi al momento), ma Armani davanti in classifica con una vittoria in più per i biancorossi (15 per l'EA7, 14 per la Virtus).

In campo è stata certamente la gara nella quale è stato più coinvolto in attacco il tedesco Voigtmann che ha chiuso con 19 punti con 4/5 da 2 e 3/5 da 3, mentre l'ex di turno Hackett ha fatto davvero la differenza con 7/7 da 2 (25 punti) e 10 assist. La partenza dell'Olimpia, nonostante le assenze per influenza di Melli e Napier (sempre protagonisti in quintetto in questi mesi) è praticamente perfetta con 5 canestri consecutivi che danno subito il vantaggio all'Olimpia sul 7-12 firmato Shields.

I biancorossi mantengono la guida della partita e proprio a cavallo tra primo e secondo quarto pescano il miglior momento di Datome con i canestri che dannò all'EA7 il 22-28. Milano prova anche a scappare nel secondo periodo allungando con le iniziative di Pangos e Thomas fino al 29-42 del 18'. All'intervallo l'Armani è ancora avanti 39-47, ma Bologna è la più pronta a scattare nella ripresa riaccendendo la gara fino al 48-50 con la bomba di Shengelia dopo neanche due minuti. L'EA7 non si scompone, mantiene la guida del match quando Datome piazza ancora una bomba per il 62-68 al 29', ma la Virtus torna ancora ad un passo (67-68) fino a quando sorpassa per la prima volta nel match con Hackett dall'arco dei 3 punti per il 70-68 al 32'.

Da qui è Bologna che prende per mano la gara e inizia a macinare gioco scappando via proprio con Hackett e Mickey sull'83-74 del 37'. Milano prova a rientrare con le bombe di Baron e Voigtmann (87-84 a -45"), ma ormai è troppo tardi.

Da domenica i milanesi torneranno ad occuparsi solo del campionato, la prima sfida in programma è quella contro il fanalino di coda Verona (anche se le ultime incredibili news sulla penalizzazione di 16 punti di Varese potrebbero rivoluzionare la lotta salvezza).

SEGAFREDO BOLOGNA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 89-84 22-26; 39-47; 65-68 BOLOGNA: Belinelli, Bako, Jaiteh, Lundberg, Shengelia, Hackett, Menalo ne, Mickey, Camara ne, Weems, Ojeleye. All. Scariolo MILANO: Davies, Thomas, Mitrou-Long ne, Pangos, Tonut, Baron, Ricci, Hall, Shields, Hines, Datome, Voigtmann. All. Messina