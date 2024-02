Inter-Atalanta, conferme da Appiano: Mkhitaryan intoccabile, Arnautovic con Lautaro. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Obiettivo +12 per l'Inter di Simone Inzaghi. Nel recupero della ventunesima giornata di campionato contro l'Atalanta, la capolista può allungare ulteriormente sulla Juventus, già distante nove punti dalla testa della graduatoria. Dopo il maxi-turnover dello scorso weekend al Via del Mare di Lecce, il tecnico punterà di nuovo sui "titolarissimi". A partire da Sommer, che riprende posto tra i pali sostituendo Audero dopo la febbre che gli ha impedito di essere presente in Puglia. In difesa confermato De Vrij, non essendoci ancora Acerbi, mentre ai lati agiranno Pavard e Bastoni. Quinto a destra sarà Darmian e non Dumfries, in mezzo Barella con Asllani in regia (Calhanoglu è indisponibile) e Mkhitaryan mezzala sinistra. Dimarco farà da esterno nella corsia mancina, davanti Arnautovic per Sanchez con Lautaro punto fermo dell'attacco.

Ad Appiano Gentile, nel frattempo, si lavora anche in vista delle prossime gare. Sia Acerbi che Thuram dovrebbero provare a tornare in gruppo entro il fine settimana, poco più avanti (se non ci saranno intoppi) sarà anche il turno di Calhanoglu. Il grande obiettivo per tutti e tre è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid del 13 marzo.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Arnautovic. All. Inzaghi.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Bakker; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini. Arbitra Colombo.

Dove vedere la partita

E’ possibile vedere Inter-Atalanta in diretta tv alle ore 20.45 su Dazn.