Milano, 12 gennaio 2018 - Milano cala il tris: Eminem, U2, Imagine Dragons. Sono loro i protagonisti dei concerti più amati nel 2018. A stilare la classifica è TicketMaster, società di biglietteria telematica controllata da Live Nation, che ha tirato le fila del sondaggio annuale “Ticket of the Year”. A decretare il miglior evento di musica dal vivo in Italia sono stati i clienti della piattaforma.

E nella top 5, tre stelle se le aggiudica Milano. Con una sorpresa in più: fra le location che hanno riscosso alto gradimento spicca il palcoscenico di Area Expo, oggi ribattezzata “Mind”. Là dove c’erano i padiglioni e sta prendendo forma la città della scienza è già nata un’oasi per la musica. È stata lei a ospitare il “Ticket of the Year” di quest’anno, ovvero lo show dei record di Eminem del 7 luglio, con ben 80mila spettatori, e ha prestato la scena anche agli Imagine Dragons, che si sono esibiti a settembre per il festival Milano Rocks! strappando una lodevole quinta posizione.

Altra cornice che continua a piacere, oltre a richiamare nomi di grido, è il Forum di Assago: in questo caso con nientemeno che Bono & Co, gli U2, applauditissimi e secondi al sondaggio grazie alle recenti tappe dell’“Experience + Innocence Tour”. Oltreconfine ecco Firenze con i Foo Fighters, terzi nel sondaggio targato TicketMaster per l’esibizione estiva alla Visarno Arena, ma ormai pronti a replicare il trionfo proprio in quel di Mind. Saranno loro le stelle degli I-Days quest’anno. È ufficiale. «Europe!!! Are you ready for 2019???», si chiede la band. Il popolo meneghino sì, attende solo la data. Il Ticket of the Year premia, infine, l’Olimpico di Roma per lo spettacolo di Beyoncé e Jay-Z dell’8 luglio, in quarta posizione. Milano batte Roma. E l’Area Expo è sempre più rock.